「ピンク・レディー」のケイこと歌手で女優の増田恵子（67）が14日、自身のインスタグラムを更新。2日に開催を予定していた「増田惠子ビルボードライブ横浜公演」を体調不良により延期となったことを謝罪するとともに、体調が回復したことを伝えた。8月29日に自身のインスタグラムで「この度、9月2日（火）に開催を予定しておりました増田惠子ビルボードライブ横浜公演ですが、増田惠子の体調不良により、誠に勝手ながら開催を