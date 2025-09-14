柏崎刈羽原発の再稼働問題をめぐり、新潟県が行っている県民意識調査について、市民団体が調査結果を知事の判断理由に引用しないよう求めました。 9月12日、県庁で市民団体のメンバーが申し入れを行ったのは、柏崎刈羽原発の再稼働問題をめぐる県民意識調査についてです。県は現在、再稼働問題に関し、県民の多様な意見を把握するとして無作為に選ばれた1万2000人を対象に意識調査を実施しています。市民団体のメンバӦ