「めるる」こと俳優でモデルの生見愛瑠さん（23）が2025年9月6日、自身のインスタグラムを更新。イベント終了後のオフショットを披露した。「TGCありがとうございました」生見さんは、「TGCありがとうございましたまた会えますように..！」といい、東京ガールズコレクションでのオフショット3枚を投稿。インスタグラムに投稿された写真では、インディゴカラーのデニム生地のトップスに赤いレザージャケットを着用。赤いリップ