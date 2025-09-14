TOKYO FMグループの「ミュージックバード」で放送のラジオ番組「デジタル建設ジャーナル」。建設業界のデジタル化・DXを進めるクラフトバンク株式会社が、全国各地で活躍し、地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。パーソナリティはクラフトバンク株式会社の中辻景子が務め、一般になかなか伝わりにくい建設業界の物語を全国のリスナーに広めます。今回の放送では、株式会社ビーライトグループに注目。