◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（１４日・マツダスタジアム）広島は、ベテラン・秋山の痛恨の適時失策などで逆転を許した。２点リードから同点に追い付かれた６回２死一、二塁。右翼線の飛球を落球し、勝ち越し走者が生還した。６回は、先発・アドゥワが２死から浜田に四球を与え、岩田の二塁打で２死二、三塁とピンチを広げ、内山の同点２点打を浴びた。ベテランの失策で勝ち越された後、さらに北村恵に２点打。２死無