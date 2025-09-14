◆大相撲▽秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）が東前頭筆頭・玉鷲（片男波）を退け、白星発進した。立ち合いで低く当たると、玉鷲の引きに体勢を崩しかけたが残し、前のめりになりながらも渡し込みで土俵外に。支度部屋では「勝って良かった。集中してやった。（体の反応は）いいと思う」と、表情を変えることなく振り返った。先場所は左足親指負傷のため横綱昇進後２度目の途中休場となった。巻き