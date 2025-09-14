明治安田J3高知ユナイテッドSCは9月14日、ホームで栃木SCと対戦し、0対1で敗れ、リーグ戦で5連敗となりました。リーグ戦27試合を終えた高知ユナイテッドSCは、勝ち点31（8勝7分け12敗）で15位（全20チーム）となっています。高知ユナイテッドSCの次の試合は、9月20日、アウェーで栃木シティと対戦します。