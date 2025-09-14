◆秋季高校野球石川県大会▽２回戦金沢龍谷７―５輪島（１４日・弁慶）部員９人で挑んだ金沢龍谷は、７―５で輪島に逆転勝利し、初戦突破を決めた。元金沢の監督として春４回、夏７回の甲子園出場を誇る浅井純哉監督（６８）が８月１日に就任し、新チームで初勝利を飾った。９回は二死満塁のピンチも迎えたが、最後はエース左腕、赤羽駿人（２年）が気迫の投球で右飛に仕留めてゲームセット。指導歴も長い浅井監督だが「今ま