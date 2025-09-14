◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１４日・甲子園）３連敗中の中日はホームが遠い。６回に岡林の右前打と田中の犠打で１死二塁としたが、上林が空振り三振。細川が四球を選んだ後、福永が中飛に倒れた。１２、１３日の広島戦（マツダ）は完封負け。この日も６回まで３度目の得点圏を生かせず、今季ワーストタイの２５イニング連続無得点となった。