阪神のニック・ネルソン投手が15日の中日戦で今季2度目の先発に挑む。登板前日はマシンを相手にバント練習を行うなど打席にも備えた。「甲子園のきれいな状態のマウンドに上がることがすごく楽しみ」前回4日の敵地での同戦は3回を1安打無失点も、2四死球を与えるなど制球に課題を残した右腕。「制球を少し乱してしまった部分があったので、ゾーンで攻めて行けたら」と課題を掲げた。