■東京2025世界陸上競技選手権大会（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子400mの予選が行われ、個人種目で初出場の松本奈菜子（28、東邦銀行）が52秒41の組7着で予選敗退となった。5組1レーンに出場した松本は、スタートから勢いよく飛び出したが、最後の直線で前を走るトップ勢に食らいつけず、7着。52秒41だった。松本は、混合4×400mリレーが正式種目となった2019年ドーハ大会、2022年