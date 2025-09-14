Mrs. GREEN APPLEによるイベント『CEREMONY』が、本日9月14日20時よりTVerにて独占無料配信を開始した。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、Official髭男dism、SUPER BEAVER……『ロッキン』開幕、“スタジアム”バンド続々集結） 『Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」』は、2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと“お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり