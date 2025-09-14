国宝級のグランプリが生まれるーー。セミファイナルステージを突破した15名に、チャレンジバトルを勝ち抜いた5名を加えたファイナリスト20名が決定。メモリアルとなる20代目グランプリは、誰がつかみ取るのか。掲載順は、7月23日〜8月4日に書泉オンラインショップでおこなわれた「誌面争奪企画」のランキング。ただし、16位以降はチャレンジバトルの総合成績順となっている。＜1位＞八束（やつか）くるみ（23）兵庫県出身 T1