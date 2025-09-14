「父が大河ドラマ好きなので、出演が決まってからは『何話？』『どこに出てくるの？』とずっとワクワクしていました（笑）。放送後は地元の友達からもたくさん連絡をもらえて嬉しかったです」大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）への出演で話題を集める今注目の俳優、玉田志織。勢いそのままに自身3作目となる写真集「Into The Light」の発売を発表した。「前作よりもレベルアップした自分をお見せできたらいいなと