「きっと、みんなが見たかったものは、これですよね！」6冊めとなる写真集『あまぽち』の発売が決定した天木じゅん。これまでの作品のなかでも最大露出での撮影に挑んだ。「30歳になるので、節目としての解禁です。今まで自分のおっぱいを『天乳（あまちち）』と呼んでいましたが、今回の写真集はそれをもじり、キャッチーに『あまぽち』にしました。見る人にもわかりやすく伝わるかなと思って！」台湾で撮影に臨んだが、ある