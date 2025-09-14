元日本代表MFの小野伸二氏が、かつて浦和レッズで共闘した鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルに出演。浦和でプロキャリアをスタートした経緯を語った。1979年生まれで静岡県沼津市出身の小野氏は、清水商高に進学。選手権こそ出場できなかったが、インターハイや国体で活躍し、当時からその才能は高く評価されていた。高校卒業が近づき、多くのJリーグクラブからオファーを受けたとされるが、本人は詳しく把握しておらず、「自分