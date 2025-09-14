文化芸術を通して平和を全国へ発信する「ながさきピース文化祭」が開幕しました。 佐世保市で開会式が行われ、天皇皇后両陛下が出席されました。 「文化をみんなに」をキャッチフレーズに78日間にわたって開催される文化・芸術の祭典＝ながさきピース文化祭。 佐世保市で行われた開会式には天皇皇后両陛下が出席されました。 （天皇陛下おことば） 「今年、被爆80年という節目を迎えたこの長崎の地で、全国