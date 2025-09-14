Image: Nintendo 公式チャンネル クッパのピアノ弾き語りをもう1度見たい。全世界で大ヒットを記録したアニメーション映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の続編タイトルがついに発表されました。記念すべき第2弾のタイトルは...映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』です。続編の主な舞台は宇宙になると思われますが、全世界初となるティザー動画も公開されました