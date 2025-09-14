愛(ラブ)と情熱(パッション)が溢れる60秒トレーラーと オープニングテーマが解禁！ さらに、第1話の場面写真も公開！ テレ東は、2025年10月1日から水ドラ25「２５時、赤坂でSeason２」(毎週水曜深夜１時～)を放送します。原作は、on BLUEで連載中の夏野寛子による同名作で、累計165万部超えの超人気作品。2024年4月期に実写ドラマ化されると国内のみならず海外で