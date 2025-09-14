クリエイターユニット「niKu」が14日、新体制2曲目となる新曲「にくたらしいわ(feat.桜あおい)」をリリースした。仕事の締め切りや上司からの圧力、周囲からの「結婚は？」といった無遠慮な言葉にやさぐれつつも、自分らしく生きようとする主人公の姿を描いた楽曲。楽曲中で繰り返される「憎たらしいわ」というフレーズには、日常への苛立ちや焦燥感だけでなく、それを力に変えて前を向くユーモラスな反骨精神が込められている