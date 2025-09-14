世界選手権バレーボール男子の世界選手権が13日、フィリピンで開催され、日本代表は0-3でトルコにストレート負けした。TBS系列で地上波生中継された一戦で、相手の見せた華麗なワンプレーが視聴者をくぎ付けにしていた。トルコが24-23とリードした第2セット。日本サーブからラリーが続いた。高橋藍のスパイクを拾ったトルコは、バックアタックをするかと見せかけてトス。日本の守備を乱すと、これをアディス・ラグムジヤがスパ