自民党の林芳正官房長官（６４）は、石破首相の後継を決める党総裁選に立候補する意向を、１６日に表明する方針を固めた。林氏周辺が１４日、明らかにした。林氏は別途、週内に記者会見して出馬を正式表明し、政策などを説明する予定だ。