◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(14日、横浜スタジアム)巨人が4回に6点を失い逆転を許しました。2回に4点を奪い4-1とリードした巨人でしたが4回、この日2番手として初回からマウンドに上がっていた平内龍太投手は１アウトからオースティン選手にツーベースを打たれると、5番・佐野恵太選手にタイムリーを打たれます。さらに連打で1点を奪われると、石川達也投手に交代。ランナー2塁3塁でマウンドを受けた石川投手でしたが8番・林琢