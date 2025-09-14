9月に入っても暑い日が続き、つい食べたくなるアイス。今回は【セブン-イレブン】で買える「新作カップアイス」をご紹介。マニアがおすすめする商品をセレクトしたので、ぜひ参考にしてみて。 レトロ可愛いパケが目を引く「セブン限定アイス」 ちょっぴりレトロなドット柄のパッケージがかわいい「不二家 レモンスカッシュシェイク仕立て」。過去にバータイプが発売されていたものの新作はカップタイプ。「混