【モデルプレス＝2025/09/14】タレントの辻希美が9月13日、オフィシャルブログを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんと添い寝する様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】辻希美と「天使すぎる」第5子次女◆辻希美、夢空ちゃんと添い寝「三連休だね」とつづり、笑顔の夢空ちゃんと添い寝する写真を公開した辻。「ダラダラ出来る予定の朝ですがソラは朝から部活〜で、コアは休みの日に限って早く起きるやーつ」と家族の近況を