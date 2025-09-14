植松伸夫氏が「FF3」のBGMの秘密を明かした「ff ～植松が音楽のことを語りたがってるんですけどよろしかったでしょうか？(仮) vol.2」イベントレポートFCでは4音しか鳴らないはずが、何故か鳴らせてしまった5音目のキックドラムの謎に迫る