１３日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会に北京長木谷医療科技が出展したデジタル・スマート整形外科手術室。（北京＝新華社記者／呉寒氷）【新華社北京9月14日】中国北京市で10〜14日、「2025年中国国際サービス貿易交易会」が開かれた。今年のテーマは「デジタル・スマートの先導、サービス貿易の刷新」で、中でも健康衛生テーマ展で紹介されたデジタル・スマート医療や手術ロボット技術は、同展のハイライトの一つと