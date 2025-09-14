エイチ・アイ・エス（HIS）は、2025年10月期の通期業績予想を下方修正した。最終損益を65億円の黒字（前回発表比12億円減）に引き下げた。売上高は3,900億円、営業利益は120億円、経常利益は110億円を据え置く。トルコの連結子会社で、トルコリラの価値下落や深刻なインフレを背景とした原価や人件費などの経費増加に伴い、アウトバウンド事業を縮小し、特別退職金などを特別損失に計上したことに伴うもの。関係会社株式評価損とし