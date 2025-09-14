山形の秋の風物詩「日本一の芋煮会フェスティバル」が１４日開かれ、訪れた人たちは大鍋でつくられた芋煮の味を楽しんでいました。 【写真を見る】山形の秋の風物詩「日本一の芋煮会フェスティバル」直径６．５メートルの大鍋に里芋３．２トン山形牛１．２トン・・重機を使って豪快に調理 佐藤友美アナウンサー「配膳１０分前です。すでに多くの人がずらりと日傘をさしながら並んでいます。」 「日本一の芋煮会フェ