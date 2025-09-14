去年、豪雨災害の影響で中止となった酒田市の花火大会が、１３日、２年ぶりに開かれました。およそ１万発の大輪の花が夜空を彩りました。 【写真を見る】去年豪雨の影響で中止した「酒田の花火」２年ぶりに開催！復興の願い込め約１万発の大輪の花が夜空を彩る 酒田市の最上川河川敷で１３日夜に行われた「酒田の花火」。去年は豪雨災害の影響で中止となり、２年ぶりに開催されました。 今年は復旧・復興への願いが込められた、