寒河江まつりのフィナーレを飾る「神輿の祭典」が始まりました。 【写真を見る】歴史を誇る「寒河江まつり」のフィナーレを飾る”神輿の祭典” 沿道には威勢のよい掛け声が響き渡る 寒河江八幡宮の例大祭として８００年以上の歴史を誇る「寒河江まつり」。フィナーレの「神輿の祭典」が行われる会場では、開始３０分前から大勢の人が詰めかけ、にぎわっていました。 そして神輿の練り歩きが始まると、沿道に