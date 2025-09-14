¥á¥Ç¥£¥Ê¤ËÇÔ¤ì¤¿Éðµï(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnextµ»¹ªÇÉ¥á¥­¥·¥«¥ó¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£9·î14Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¤Ç¡¢²¦¼Ô¤ÎÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¡¢WBOÆ±µé1°Ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£4²óTKO¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÅÜÅó¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ç°µÅÝ¡ª °æ¾å¾°Ìï¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹·âÇË¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥¦¥¸¿Ê½Ð¡¢¤½¤·¤ÆÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤È¤Î¡È·èÀï¡É¤Ë