14日朝、沖永良部島の和泊町で、行方不明となっている宿泊客を捜索していた消防隊員が岩場で女性の遺体を見つけました。警察が身元の確認を急いでいます。女性の遺体が見つかったのは、和泊町の岩場です。警察によりますと、13日午後6時半頃、宿泊施設の関係者から「宿泊客と連絡が取れない」と警察に通報がありました。捜索していたところ、14日午前7時半頃、海沿いの岩場に倒れている身元不明の女性の遺体を消防隊員が見つ