◆大相撲▽秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、白星発進を切った。西前頭筆頭・阿炎（錣山）の突っ張りをはね除けて、一気に押し出し。「体がしっかり動いた。続けていくことが大事」と話した。八角理事長（元横綱・北勝海）は「こういう相撲を取ること。今まででも８番は勝てているのだから、これを続けられれば８番以上は勝てる」と評価した。