フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）が１３日に放送され、ＭＣの浜田雅功がプロ野球界のレジェンドを一喝した。同番組は浜田と一流アスリートがスポーツ界の“知られざる舞台裏”を語るトーク番組。この日は「爆笑！トレード物語」と題し、過去にトレードされた経験のある元プロ野球選手らが出演し、トレードでの苦労などを語った。番組には近鉄→巨人→横浜と３球団でプレー経験のある阿波野秀幸氏（６