日本ハムのドラフト1位・柴田獅子投手（19）が、15日の西武戦（エスコン）で先発する。西鉄ライオンズファンだった祖父に名付けられた「獅子（れお）」の名を持つ右腕が、西鉄の流れをくむ西武戦に初登板。優勝争いの最中で今季3度目の先発に向け「緊張感と言われればそうかもしれないですけど、本当に投げられる、相手と対戦できる楽しみが大きい」と胸を躍らせる。過去2度の先発はいずれも3回で降板しているが、「球数が多