◇陸上世界選手権東京大会第2日男子400メートル予選（2025年9月14日国立競技場）男子400メートルの予選が行われ、中島佑気ジョセフ（23＝富士通）が日本新記録となる44秒44の2組2着で準決勝進出を決めた。中島は第4コーナーまで4番手だったが、直線に入ってトップを猛追し、2着でゴールに飛び込んだ。各組上位3着と4着以降のタイム上位者6人が16日に行われる準決勝に進むが、しっかりと着順で次のラウンドに進んだ。23