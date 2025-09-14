陸上の世界選手権東京大会は１４日午前、国立競技場を発着点とする女子マラソンが行われ、小林香菜（大塚製薬）が２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。攻めの走りと身上の粘りで、堂々と世界と渡り合った。女子マラソンの小林が、「絶対コテンパンにされるだろう」という自らの予想を覆す７位入賞。「大きなレースを走ることは本当に幸せ。頑張ってきて良かった」と笑い泣きした。スローペースに見切りをつけ、１キロで