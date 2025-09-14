盟友、母を大舞台へ――。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本候補決定戦最終日（１４日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、決勝第３戦は、フォルティウスがＳＣ軽井沢クラブに６―５で勝利。通算成績は３勝２敗となり、世界最終予選（１２月、カナダ）の切符を手にした。サード・小野寺佳歩の目は潤んでいた。自身は北海道銀行（当時）の一員として１４年ソチ五輪に出場したものの、同郷（北海道