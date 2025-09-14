ガールズグループ2NE1のパク・ボムが、再び俳優イ・ミンホへのファン心理を表した。【写真】パク・ボム、圧巻のグラマラス体型パク・ボムは9月14日、自身のSNSに「パク・ボム♥街中で」という文章を掲載した。この日公開された写真には、街を歩くパク・ボムのセルカが写っていた。彼女はカメラに向かってほほ笑むなど、ゆったりとした時間を過ごしている様子だった。特にパク・ボムは、このセルカと共にハッシュタグで「イ・