フィギュアスケーターで女優の本田紗来（18）が14日、自身のインスタグラムを更新。前髪を重めぱっつんにした新ヘアを披露した。本田は「前髪重めぱっつんにしました」と新ヘアを披露し「どうかな」とフォロワーらに問いかけた。また「今日は両親と望結とも一緒に過ごせました」と家族で過ごせたことを報告した。この投稿にフォロワーからは「可愛い」「似合いすぎてる」「綺麗ですよ」「かわいいいいいいいい」「お人形さ