■全国の15日の天気秋雨前線は弱まり、広く高気圧に覆われるでしょう。全国的に、晴れ間の出る所が多くなりそうです。ただ、気温の上がる午後は、西日本や東日本の太平洋側を中心に、大気の状態が不安定になりそうです。雷雲が発生しやすく、局地的に激しい雷雨になりそうです。天気の急変にご注意ください。最低気温は関東から西の各地で25℃から27℃くらいと、熱帯夜が続くでしょう。東北北部や北海道は18℃前後の所が多く、北海