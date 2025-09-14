9月14日（日）九州アジアリーグ試合結果佐賀アジアドリームズ1対10火の国サラマンダーズ第5回戦ひぜしんスタジアム火 ２４４００００００｜１０北 ００００００１００｜１火の国：吉村、○荒西、丹、福田、波多野、新垣ー中庭、磧佐賀：●ムシャラフ、西川、香月良仁、香月良太ー吉村将、木本昨日は火の国が29対3で大勝した佐賀対火の国第4回戦。本日も佐賀県ひぜしんスタジアムにて第5回戦が行われた。先制