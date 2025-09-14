J３のアスルクラロ沼津は９月14日、中山雅史監督が同日付で退任することを発表。後任には、これまでヘッドコーチを務めていた鈴木秀人氏が就任する。静岡県出身で57歳の中山監督は、磐田や札幌などで選手として活躍後、指導者に転身。沼津U-18コーチ、磐田コーチを経て、2023シーズンから沼津のトップチーム監督に就任していた。「結束」というスローガンのもと、情熱を注いでチームづくりに取り組んだが、今シーズンは開幕戦