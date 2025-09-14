日本酒の味や香りを利き分ける全国きき酒選手権県大会が13日、熊本市で開かれました。この大会は熊本酒造組合が毎年開いていて、今年で44回目です。大吟醸や純米酒など7種類の日本酒が用意され、制限時間内に自分の好みの順位をつけ、酒を並び変えてもう一度順位付けをして、1回目と2回目の一致度を競います。 競技の結果、熊本市北区の原田翔太さんら2人が11月に東京で開かれる全国大会に出場します。