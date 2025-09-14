高浜ワインの原料となる高浜ブドウが熊本県天草市で収穫されました。天草市天草町の高浜地区では地区に残った1本のブドウの木を挿し木で増やし、今では100本以上の木で高浜ブドウが栽培されています。 収穫には地元の小中学生やボランティアら約100人が参加しました。■小学生「食べたことはあったけど収穫できてうれしいです」■ボランティア「去年の高浜ワインも飲みました。秒今年も甘いのができると良いです」 ■高浜ぶ