成年女子100メートル平泳ぎを大会新で制し、歓声に応える福岡・鈴木聡美＝インフロニア草津アクアティクスセンター国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」は14日、滋賀県インフロニア草津アクアティクスセンターなどで会期前競技が行われ、成年女子100m平泳ぎは鈴木聡美（福岡・ミキハウス）が1分5秒53の大会新記録で優勝した。成年男子100m自由形は村佐達也（愛知・中大）が48秒43の大会新で制し、少年Aの男子400m個人メド