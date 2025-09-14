ゴルフ・ソニー日本女子プロ選手権最終日（１４日・茨城大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）――金沢志奈（３０）が通算１０アンダーで並んだ桑木志帆とのプレーオフを１ホール目で制してツアー初優勝を飾った。優勝賞金は３６００万円。首位と１打差の３位から出た金沢は２バーディー、１ボギーとスコアを伸ばして追いついた。１８番パー４で行われたプレーオフは、金沢がパー、桑木がボギーで決着した。１打差の３位は小林光