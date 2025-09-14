（資料写真）１４日午前５時１５分ごろ、清川村宮ケ瀬の県道交差点で、千葉県成田市、会社員の男性（３３）が運転する乗用車がクッションドラムに衝突した。男性は搬送先の病院で死亡が確認された。厚木署によると、現場は「宮ケ瀬やまびこ大橋」たもとの丁字路。橋から直進して正面の道路脇に並べられたクッションドラムに、乗用車がほぼ正面からぶつかったとみられる。この丁字路では単独の死亡事故が相次いでおり、今年５