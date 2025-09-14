◆大相撲▽秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）大関昇進に挑む関脇・若隆景（荒汐）は、東前頭２枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）に押し出されて、黒星発進となった。「立ち合いが良くなかった。反省してまた明日から自分らしい相撲を取っていきたい」と語った。小結だった夏場所は１２勝、先場所は１０勝で２場所連続の２ケタ白星。「三役で直近３場所３３勝」の昇進目安まで１１勝としている。八角理事長（元横綱・北勝海）